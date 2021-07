மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பழைய பஸ் நிலையம் அருகே சாலையோர கடைகளை இடிக்க நீலமேகம் எம்.எல்.ஏ. எதிர்ப்பு + "||" + Nilamekam MLA to demolish roadside shops near Tanjore old bus stand Resistance

தஞ்சை பழைய பஸ் நிலையம் அருகே சாலையோர கடைகளை இடிக்க நீலமேகம் எம்.எல்.ஏ. எதிர்ப்பு