மாவட்ட செய்திகள்

தொழிற்கல்வி பயிலும் ஏழை மாணவர்கள் முதல்-அமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதி உதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Poor students in vocational education May apply for First-Minister General Relief Financial Assistance

தொழிற்கல்வி பயிலும் ஏழை மாணவர்கள் முதல்-அமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதி உதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம்