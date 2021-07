மாவட்ட செய்திகள்

மேகமலையில் 3 தலைமுறைகளாக வசிப்போருக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும்; விவசாயிகள் கூட்டத்தில் கோரிக்கை + "||" + PATTA should be issued to residents for 3 generations

மேகமலையில் 3 தலைமுறைகளாக வசிப்போருக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும்; விவசாயிகள் கூட்டத்தில் கோரிக்கை