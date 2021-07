மாவட்ட செய்திகள்

நத்தம் பகுதியில் நாவல் பழ சீசன் தொடக்கம்சர்க்கரை நோயாளிகள் விரும்பி வாங்கி செல்கின்றனர் + "||" + Natham area The beginning of the novel fruit season Diabetics love to buy and go

