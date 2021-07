மாவட்ட செய்திகள்

கூட்ட நெரிசலை தடுக்க பழனி மலைக்கோவில் மின்இழுவை ரெயில் நிலையத்தில் புதிய நடைமுறை காத்திருப்பு அறையில் பக்தர்கள் அமர ஏற்பாடு + "||" + To prevent overcrowding New practice at the electric traction railway station at Palani temple

கூட்ட நெரிசலை தடுக்க பழனி மலைக்கோவில் மின்இழுவை ரெயில் நிலையத்தில் புதிய நடைமுறை காத்திருப்பு அறையில் பக்தர்கள் அமர ஏற்பாடு