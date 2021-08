மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாநகரில், 2-வது நாளாக சாலையோர கடைகளை அகற்ற தி.மு.க.வினர் எதிர்ப்பு + "||" + In Tanjore, DMK workers protest to remove roadside shops for the 2nd day

தஞ்சை மாநகரில், 2-வது நாளாக சாலையோர கடைகளை அகற்ற தி.மு.க.வினர் எதிர்ப்பு