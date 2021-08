மாவட்ட செய்திகள்

கும்பாபிஷேகம் நடைபெறாத கோவில்களில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்படும்

In temples where consecration does not take place, consecration is held once in 12 years

