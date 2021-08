மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வீடுகளில் தங்கி சிகிச்சை பெற அனுமதி கிடையாது - கலெக்டர் அருண் தம்புராஜ் தகவல் + "||" + Corona victims are not allowed to stay at home for treatment - Collector Arun Thamburaj

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வீடுகளில் தங்கி சிகிச்சை பெற அனுமதி கிடையாது - கலெக்டர் அருண் தம்புராஜ் தகவல்