மாவட்ட செய்திகள்

நான் மட்டும் பிறக்கவில்லை என்றால் ‘வன்னியர் சமுதாயம் கடைக்கோடியில் நின்றிருக்கும்’ டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு + "||" + If I had not been born alone, the ‘Vanniyar community would have stood on the brink’ Dr. Ramdas speech

நான் மட்டும் பிறக்கவில்லை என்றால் ‘வன்னியர் சமுதாயம் கடைக்கோடியில் நின்றிருக்கும்’ டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு