மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நடப்பு ஆண்டுக்கான ரூ 4348 கோடி கடன் திட்ட அறிக்கை + "||" + In Kallakurichi district 4348 crore loan plan statement for the current year

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நடப்பு ஆண்டுக்கான ரூ 4348 கோடி கடன் திட்ட அறிக்கை