மாவட்ட செய்திகள்

கோவேக்சின் 2-வது தவணை தடுப்பூசி செலுத்த அலைமோதிய பொதுமக்கள் + "||" + The general public was agitated to pay the 2nd installment of the covex vaccine

கோவேக்சின் 2-வது தவணை தடுப்பூசி செலுத்த அலைமோதிய பொதுமக்கள்