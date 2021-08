மாவட்ட செய்திகள்

அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்தி பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். கலெக்டர் பேச்சு + "||" + Everyone should be vaccinated and be safe

அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்தி பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். கலெக்டர் பேச்சு