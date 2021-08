மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் அதிகரித்துவரும் கொரோனா பாதிப்பு:கூட்டம் கூடும் பகுதிகள் தடை செய்யப்படும்-கலெக்டர் எஸ்.சிவராசு எச்சரிக்கை + "||" + Trichy District Collector S. Sivarasu has warned that crowded areas will be banned due to the growing corona spread in Trichy.

