மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசு, ஊரடங்கை அறிவிக்கும் முன்பு வணிகர்களிடம் கலந்து பேசி அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் -விக்கிரமராஜா + "||" + Meet the merchants and publish the notice

தமிழக அரசு, ஊரடங்கை அறிவிக்கும் முன்பு வணிகர்களிடம் கலந்து பேசி அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் -விக்கிரமராஜா