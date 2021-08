மாவட்ட செய்திகள்

பல்லாவரத்தில் தறிகெட்டு ஓடிய கார், அடுத்தடுத்து 6 வாகனங்கள் மீது மோதியது + "||" + The car rammed into Pallavaram and collided with 6 vehicles in a row

பல்லாவரத்தில் தறிகெட்டு ஓடிய கார், அடுத்தடுத்து 6 வாகனங்கள் மீது மோதியது