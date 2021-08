மாவட்ட செய்திகள்

குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களில் இருவர் ஆஜராகாததால் டாக்டர் சுப்பையா கொலை வழக்கு தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு + "||" + Adjournment of the verdict in the murder case of Dr. Subbaiah as two of the accused did not appear

