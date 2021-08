மாவட்ட செய்திகள்

மலைக்கோட்டாலம் கோமுகி ஆற்றில்மர்மமான முறையில் இறந்த வாலிபரின் நண்பர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை + "||" + Hill Fort on the Gomuki River Friend of a teenager who mysteriously died commits suicide by hanging

மலைக்கோட்டாலம் கோமுகி ஆற்றில்மர்மமான முறையில் இறந்த வாலிபரின் நண்பர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை