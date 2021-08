மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி சந்தையில் ஒரே நாளில் ரூ 3 கோடிக்கு மாடுகள் விற்பனை + "||" + Cows sold for Rs 3 crore in one day at Pollachi market

பொள்ளாச்சி சந்தையில் ஒரே நாளில் ரூ 3 கோடிக்கு மாடுகள் விற்பனை