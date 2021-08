மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் இன்றுகொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடக்கும் இடங்கள் + "||" + The venues for the corona vaccination camp in Trichy district have been announced today.

திருச்சி மாவட்டத்தில் இன்றுகொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடக்கும் இடங்கள்