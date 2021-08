மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணை அரிவாளால் வெட்டிய வழக்கில் கணவருக்கு 3 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை + "||" + Husband sentenced to 3 years rigorous imprisonment for cutting woman with a scythe

