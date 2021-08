மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக முத்தமிழ் செல்வன் நியமனம் + "||" + SRM Muthamil Selvan has been appointed as the Vice Chancellor of the University

