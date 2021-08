மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானலில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு செல்ல முயன்ற சுற்றுலா பயணிகள்; போலீசார் எச்சரித்து திருப்பி அனுப்பினர் + "||" + Tourists trying to go to restricted areas in KODAIKANAL

கொடைக்கானலில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு செல்ல முயன்ற சுற்றுலா பயணிகள்; போலீசார் எச்சரித்து திருப்பி அனுப்பினர்