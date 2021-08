மாவட்ட செய்திகள்

நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைப்பது குறித்து கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Collector study on setting up of direct paddy procurement centers

நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைப்பது குறித்து கலெக்டர் ஆய்வு