மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி கடற்கரையில்முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்க அனுமதி மறுப்பு + "||" + denial of permission to pay homage to ancestors at thoothukudi beach

தூத்துக்குடி கடற்கரையில்முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்க அனுமதி மறுப்பு