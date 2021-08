மாவட்ட செய்திகள்

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு முதல் தவணை கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி நிறைவு + "||" + Completion of the first installment of corona vaccination

