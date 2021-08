மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடைகளில் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் + "||" + Corona prevention rules must be followed

