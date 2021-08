மாவட்ட செய்திகள்

புத்தானத்தம் அருகேகிணற்றில் தவறி விழுந்த காட்டெருமைகொட்டும் மழையில் பத்திரமாக மீட்பு + "||" + A wild buffalo that fell into a well near Puthanatham was rescued safely in the pouring rain.

புத்தானத்தம் அருகேகிணற்றில் தவறி விழுந்த காட்டெருமைகொட்டும் மழையில் பத்திரமாக மீட்பு