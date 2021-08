கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை: சேலம் மாவட்டத்தில் இன்று முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்- ஜவுளி, நகைக்கடை, வணிக வளாகங்கள் மாலை 6 மணிக்கு மேல் செயல்பட தடை

மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை: சேலம் மாவட்டத்தில் இன்று முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்- ஜவுளி, நகைக்கடை, வணிக வளாகங்கள் மாலை 6 மணிக்கு மேல் செயல்பட தடை + "||" + Textile, jewelry and shopping malls are prohibited from operating after 6 p.m.

