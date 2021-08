மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் போலீஸ் நிலையங்களில் நிலுவையில் இருந்த 425 மனுக்களுக்கு தீர்வு + "||" + in thoothukudi district, settlement of 425pending pettitions at police station

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் போலீஸ் நிலையங்களில் நிலுவையில் இருந்த 425 மனுக்களுக்கு தீர்வு