மாவட்ட செய்திகள்

உயர் அழுத்த மின்கம்பிகள் சென்ற பகுதியில் படப்பிடிப்பை நடத்தி இருக்க கூடாது; நடிகர் அஜய்ராவ் பேட்டி + "||" + High voltage power lines should not be used for shooting in the area

