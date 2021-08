மாவட்ட செய்திகள்

மின்சார சட்ட மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வடசென்னை அனல்மின் நிலையம் முன்பு தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Workers protest in front of the North Chennai Thermal Power Station against the electricity bill

மின்சார சட்ட மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வடசென்னை அனல்மின் நிலையம் முன்பு தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்