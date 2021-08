மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு காவிரியில் வினாடிக்கு 10 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறப்பு + "||" + 10 thousand cubic feet of water opening per second in Cauvery for Tamil Nadu

