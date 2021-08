மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவில் திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை அடையாளப்படுத்த ஆளில்லை- ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்று திரும்பிய திருச்சி தடகள வீரர் ஆரோக்கியராஜீவ் பேட்டி + "||" + Trichy athlete Arokiyarajeev, who returned from the Olympics, said there was no one in India to identify talented athletes.

இந்தியாவில் திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை அடையாளப்படுத்த ஆளில்லை- ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்று திரும்பிய திருச்சி தடகள வீரர் ஆரோக்கியராஜீவ் பேட்டி