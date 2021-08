மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பெரியகோவிலில் ஆடிப்பூரத்தையொட்டி பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு தடை + "||" + In the Tanjore temple Aadippuram Devotees are barred from darshan

தஞ்சை பெரியகோவிலில் ஆடிப்பூரத்தையொட்டி பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு தடை