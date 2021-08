மாவட்ட செய்திகள்

உறவினர்கள், நண்பர்கள் உள்பட யாரும் பெண் குழந்தைகளை தொட்டு பேச அனுமதிக்க கூடாது சார்பு நீதிபதி பிரித்தா யோசனை + "||" + no one should be allowed to touch or talk to girls, subjudge prithe idea

உறவினர்கள், நண்பர்கள் உள்பட யாரும் பெண் குழந்தைகளை தொட்டு பேச அனுமதிக்க கூடாது சார்பு நீதிபதி பிரித்தா யோசனை