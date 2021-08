மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் பத்ம விருதுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். கலெக்டர் தகவல் + "||" + You can apply for the Padma Awards

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் பத்ம விருதுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். கலெக்டர் தகவல்