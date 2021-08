மாவட்ட செய்திகள்

புதிய நீர்தேக்கம் கட்டுமான பணி: கால்வாய் அமைக்கும் பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் முற்றுகை + "||" + Construction of new reservoir: Opposition to the construction of the canal Siege of reported farmers

புதிய நீர்தேக்கம் கட்டுமான பணி: கால்வாய் அமைக்கும் பணிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் முற்றுகை