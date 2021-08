மாவட்ட செய்திகள்

பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான வார்டுகள் குலுக்கல் முறையில் தேர்வு + "||" + Wards for the backward are selected by shaking mode

பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான வார்டுகள் குலுக்கல் முறையில் தேர்வு