மாவட்ட செய்திகள்

மானூர் பெரியகுளத்துக்கு தண்ணீர் கொண்டு வர திட்டம் செயல்படுத்தப்படுமா?- பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the project to bring water to Manor Periyakulam be implemented? Public expectation

மானூர் பெரியகுளத்துக்கு தண்ணீர் கொண்டு வர திட்டம் செயல்படுத்தப்படுமா?- பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு