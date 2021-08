மாவட்ட செய்திகள்

இரு தரப்பினர் இடையே மோதல் ஏற்படும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டதால் போலீஸ் குவிப்பு + "||" + Concentration of police due to the situation of conflict between the two sides

இரு தரப்பினர் இடையே மோதல் ஏற்படும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டதால் போலீஸ் குவிப்பு