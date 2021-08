மாவட்ட செய்திகள்

காற்றுக்காக கதவை திறந்து வைத்துவிட்டு தூக்கம்: கீரனூர் பேரூராட்சி ஊழியர் வீட்டில் நகை-பணம் திருட்டுமர்மநபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Theft of jewelery and money from the house of a Keeranur municipal employee

காற்றுக்காக கதவை திறந்து வைத்துவிட்டு தூக்கம்: கீரனூர் பேரூராட்சி ஊழியர் வீட்டில் நகை-பணம் திருட்டுமர்மநபர்களுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு