மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி ஆட்சி கவிழ்ந்ததே பெரிய சந்தோஷம்; ரமேஷ் ஜார்கிகோளி பேட்டி + "||" + It is a great pleasure that the coalition government has been overthrown

கூட்டணி ஆட்சி கவிழ்ந்ததே பெரிய சந்தோஷம்; ரமேஷ் ஜார்கிகோளி பேட்டி