மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் வார இறுதி நாட்களில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படாது; மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ் குப்தா பேட்டி + "||" + The curfew will not be enforced on weekends

பெங்களூருவில் வார இறுதி நாட்களில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படாது; மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ் குப்தா பேட்டி