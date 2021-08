மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா 3-வது அலை பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் மாமல்லபுரம் புராதன சின்னங்கள் இன்று திறக்கப்படமாட்டாது + "||" + Mamallapuram Heritage Sites will not be opened today to control the spread of Corona 3rd wave

கொரோனா 3-வது அலை பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் மாமல்லபுரம் புராதன சின்னங்கள் இன்று திறக்கப்படமாட்டாது