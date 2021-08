மாவட்ட செய்திகள்

வ உ சி மைதானத்தில் கலெக்டர் சமீரன் தேசியகொடி ஏற்றினார் + "||" + Collector Sameeran hoisted the national flag at the WAC ground

