மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை நகரம், காட்டாம்பூண்டி மருத்துவ வட்டாரத்தில் 10 நாட்களுக்கு மாலை 5 மணிக்கு அனைத்து கடைகளும் அடைப்பு + "||" + At 5 p.m. All stores are closed

திருவண்ணாமலை நகரம், காட்டாம்பூண்டி மருத்துவ வட்டாரத்தில் 10 நாட்களுக்கு மாலை 5 மணிக்கு அனைத்து கடைகளும் அடைப்பு