மாவட்ட செய்திகள்

கரம்பக்காடு அரசு பள்ளியில் தேசிய கொடியை ஏற்ற அனுமதிக்கவில்லை என்று ஊராட்சி தலைவர் புகார் + "||" + The panchayat leader complained that he was not allowed to hoist the national flag

கரம்பக்காடு அரசு பள்ளியில் தேசிய கொடியை ஏற்ற அனுமதிக்கவில்லை என்று ஊராட்சி தலைவர் புகார்