மாவட்ட செய்திகள்

200 அடி பள்ளத்தில் டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்தது + "||" + The driver was killed when the tanker truck overturned in a 200 foot ditch

200 அடி பள்ளத்தில் டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்தது