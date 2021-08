மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 750 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் ரூ.150 கோடியில் தரம் உயர்த்தப்படும்; பசவராஜ் பொம்மை அறிவிப்பு + "||" + 750 primary health centers will be upgraded at a cost of Rs 150 crore

கர்நாடகத்தில் 750 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் ரூ.150 கோடியில் தரம் உயர்த்தப்படும்; பசவராஜ் பொம்மை அறிவிப்பு