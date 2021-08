மாவட்ட செய்திகள்

காட்டுப்பள்ளி ஊராட்சியில் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்த வரவு, செலவு அறிக்கையை வெளியிட்ட ஊராட்சி மன்ற தலைவர் + "||" + Chairman of the Panchayat Council who released the budget and expenditure report on the development work in the Forest School Panchayat

காட்டுப்பள்ளி ஊராட்சியில் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்த வரவு, செலவு அறிக்கையை வெளியிட்ட ஊராட்சி மன்ற தலைவர்